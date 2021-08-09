Грузинский президент уходит на частичную изоляцию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила не принимать участия в крупных мероприятиях, а также отменила все запланированные встречи из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, такое сообщение распространила администрация главы государства.
В числе прочих не состоится и прием в честь грузинских олимпийцев, который должен был пройти в администрации.
"Президент призывает всех заботиться друг о друге, соблюдать регуляции, рекомендации эпидемиологов и вакцинироваться", - цитирует заявление Sputnik Грузия.
Вестник Кавказа
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