Грузинский президент уходит на частичную изоляцию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решила не принимать участия в крупных мероприятиях, а также отменила все запланированные встречи из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, такое сообщение распространила администрация главы государства.

В числе прочих не состоится и прием в честь грузинских олимпийцев, который должен был пройти в администрации.

"Президент призывает всех заботиться друг о друге, соблюдать регуляции, рекомендации эпидемиологов и вакцинироваться", - цитирует заявление Sputnik Грузия.