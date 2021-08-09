После возвращения российских туристов власти Египта увеличат аэропорты

Египетские авиавласти приняли решение увеличить площади аэропортов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх на Красном море, - сообщил генеральный директор Египетского холдинга аэропортов Ахмад Мансур.

"У аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха значительная вместимость, сейчас мы проводим работы по расширению площади обоих аэропортов, чтобы принимать больше рейсов", - сообщил Мансур, передает РИА Новости.

Как отметил чиновник, авиакомпания "Россия" задействует на рейсах в Египет самолеты вместимостью более 520 мест, а египетская EgyptAir - самолеты вместимостью в 300 человек. Власти Египта надеются на то, что количество рейсов из России в ближайшее время будет увеличено, притом не только в курортные города, - добавил Мансур.

Напомним, сегодня в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх на Красном море приземлился первый с ноября 2015 года прямой авиарейс с российскими туристами. Ранее в Хургаде приземлились первые два рейса из Москвы.