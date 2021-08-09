Абхазия попросила туристов избегать купания в озере Рица

Власти Абхазии попросили туристов прекратить купания в озере Рица из-за недообследованного дна и холодной воды, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, - говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

В ведомстве обеспокоены тем, что Рица становится местом массового купания жителей и гостей республики, тогда как дно озера имеет сложный рельеф, вода в нем холодная, а из-за впадающей в озеро реки Лашыпсы в Рице образуются сильное подводное течение.

"Все это в разы увеличивает риски несчастных случаев на воде. В этой связи МЧС Абхазии напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено и чревато трагическими последствиями", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее посольство России в Абхазии уже призывало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от купания в тех местах, где оно строго запрещено.