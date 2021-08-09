В горах Карачаево-Черкесии нашли останки советских солдат

Поисковики из Участники экспедиции "Заоблачный фронт-2021" обнаружили в горах Карачаево-Черкесии останки красноармейцев, погибших в боях за перевалы Кавказа в годы Великой Отечественной войны, - сообщает министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"Останки десяти солдат были обнаружены на территории Марухского перевала и Марухского ледника, а останки еще двоих красноармейцев - в районе станицы Красногорской", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Найденные останки солдат будут перезахоронены с оказанием воинских почестей, - отметили в министерстве.