Американская Apple назвала Чечню Ичкерией - СМИ

Крупнейший американский производитель смартфонов - компания Apple – в своем картографическом приложении в его украинском варианте назвала Чечню Чеченской Республикой Ичкерия, - сообщает "Лента".

Несоответствие заметили при переключении приложения на украинский язык пользователи смартфонов компании, хотя в русской версии северокавказская республика фигурирует под своим нынешним названием, - передает "АиФ-Ставрополье".

Мирового IT-гиганта ввели в заблуждение провокаторы, - отметил депутат Госдумы РФ от Чечни Шамсаил Саралиев, призвав компанию исправить ошибку.

Решение об обращении в суд из-за ошибки должен принимать глава Чечни Рамзан Кадыров, - заявил вице-премьер республики Джамбулат Умаров.

Представители компании пока не прокомментировали инцидент со сменой названия российского региона.