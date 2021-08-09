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Американская Apple назвала Чечню Ичкерией - СМИ

Американская Apple назвала Чечню Ичкерией - СМИ

Крупнейший американский производитель смартфонов - компания Apple – в своем картографическом приложении в его украинском варианте назвала Чечню Чеченской Республикой Ичкерия, - сообщает "Лента". 

Несоответствие заметили при переключении приложения на украинский язык пользователи смартфонов компании, хотя в русской версии северокавказская республика фигурирует под своим нынешним названием, - передает "АиФ-Ставрополье". 

Мирового IT-гиганта ввели в заблуждение провокаторы, - отметил депутат Госдумы РФ от Чечни Шамсаил Саралиев, призвав компанию исправить ошибку.

Решение об обращении в суд из-за ошибки должен принимать глава Чечни Рамзан Кадыров, - заявил вице-премьер республики Джамбулат Умаров

Представители компании пока не прокомментировали инцидент со сменой названия российского региона.

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Вестник Кавказа

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