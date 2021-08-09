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В Северной Осетии ужесточили коронавирусные ограничения

В Северной Осетии ужесточили коронавирусные ограничения

Власти Северной Осетии сегодня из-за эпидситуации по коронавирусу ввели дополнительные ограничения, соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меняйло, сообщает ГТРК "Алания". 

На территории республики предписано носить маски в государственных учреждениях и администрациях, больницах, аптеках, торговых объектах, в зданиях вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках общественного транспорта, в такси, а также соблюдать социальную дистанцию в храмах, общественных местах и транспорте, - говорится в указе, передает "АиФ-Ставрополье".

Также жителям региона предписано соблюдать социальную дистанцию, ношение масок и использование дезинфицирующих средств при организации похорон, а также ограничить число их участников. 

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Вестник Кавказа

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