В Северной Осетии ужесточили коронавирусные ограничения

Власти Северной Осетии сегодня из-за эпидситуации по коронавирусу ввели дополнительные ограничения, соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меняйло, сообщает ГТРК "Алания".

На территории республики предписано носить маски в государственных учреждениях и администрациях, больницах, аптеках, торговых объектах, в зданиях вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках общественного транспорта, в такси, а также соблюдать социальную дистанцию в храмах, общественных местах и транспорте, - говорится в указе, передает "АиФ-Ставрополье".

Также жителям региона предписано соблюдать социальную дистанцию, ношение масок и использование дезинфицирующих средств при организации похорон, а также ограничить число их участников.