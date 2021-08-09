Вся семья, включая ребенка, погибла в ДТП в Армении

Страшное ДТП произошло сегодня вечером на трассе Ереван-Севан, о нем сообщают армянские СМИ.

По данным сайта криминальной хроники Shamshyan.com, примерно в 18:00 (17:00 мск) на 17-м километре трассы, перед поворотом на город Чаренцаван, машина Opel Corsa вылетела с дороги и ударилась об бетонную опору моста дорожной развязки.

В автомобиле было три человека, все они получили травмы и погибли, причем двое умерли еще по пути в больницу.

Предварительно известно, что погибшие - члены одной семьи: отец, мать и ребенок.