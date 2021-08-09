Минздрав КБР подготовит резервный госпиталь для ковидных больных

Минздрав Кабардино-Балкарии принял решение подготовить восьмиэтажный корпус городской клинической больницы N1 в Нальчике под резервный госпиталь для больных коронавирусом, - сообщает пресс-служба главы КБР.

"В здании будут развернуты 200 коек, 156 из которых будут оснащены кислородной подводкой, 20 - реанимационные", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Работы по оснащению здания оборудованием для подачи кислорода велись с начала года, для чего в одну систему объединили кислородные газификационные станции, обеспечивающие подачу медицинского кислорода для разных корпусов больницы.

Также в здании установят компьютерный томограф, что позволит оперативно обследовать пациентов с коронавирусом, а для электроснабжения тяжелой медтехники в больнице проводят отдельную линию электропередачи.

Напомним, сейчас в четырех функционирующих госпиталях КБР развернуто 930 коек, пока их дефицита в республике не наблюдается.