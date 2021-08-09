Турция поможет Греции пожарными самолетами
Власти Турции направят в Грецию два самолета для тушения лесных пожаров. Об этом сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас на своей странице в Twitter.
По его словам, он провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
В ходе беседы глава МИД Турции заявил, что Анкара поможет Афинам, передав два воздушных судна для тушения природных пожаров, отметил Дендиас, добавив, что выразил благодарность турецкому коллеге.
Чавушоглу уточнил, что в самой Турции все лесные пожары уже взяты под контроль.
Вестник Кавказа
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