Турция поможет Греции пожарными самолетами

Власти Турции направят в Грецию два самолета для тушения лесных пожаров. Об этом сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас на своей странице в Twitter.

По его словам, он провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В ходе беседы глава МИД Турции заявил, что Анкара поможет Афинам, передав два воздушных судна для тушения природных пожаров, отметил Дендиас, добавив, что выразил благодарность турецкому коллеге.

Чавушоглу уточнил, что в самой Турции все лесные пожары уже взяты под контроль.