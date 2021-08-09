В клиниках Грузии не хватает мест для коронавирусных больных

Рост заболеваемости коронавирусом в Грузии спровоцировал нехватку мест в клиниках, сообщила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, в данный момент положение весьма сложное - и с точки зрения эпидситуации, и в госпитальном секторе: "возник серьезный дефицит мест в клиниках", - пояснила министр.

Тикарадзе заверила, что возглавляемое ей ведомство работает над проблемой и мобилизует дополнительные места.