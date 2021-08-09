В клиниках Грузии не хватает мест для коронавирусных больных
Рост заболеваемости коронавирусом в Грузии спровоцировал нехватку мест в клиниках, сообщила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, в данный момент положение весьма сложное - и с точки зрения эпидситуации, и в госпитальном секторе: "возник серьезный дефицит мест в клиниках", - пояснила министр.
Тикарадзе заверила, что возглавляемое ей ведомство работает над проблемой и мобилизует дополнительные места.
Вестник Кавказа
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