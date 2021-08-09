Авария с участием мотоцикла унесла две жизни в Дагестане

Сегодня утром в Тарумовском районе Дагестана в ДТП со внедорожником и мотоциклом погибли два человека, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"На 316-м километре автодороги Астрахань – Махачкала 76-летний житель селения Калиновка Тарумовского района за рулем мотоцикла "Урал", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Venza, который управляла 37-летняя жительница села Началово Астраханской области. Водитель мотоцикла и его пассажир, 53-летняя жительница села Калиновка, от полученных травм скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении, передает "АиФ Дагестан".