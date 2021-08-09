Девять человек погибли из-за сломанной кислородной аппаратуры во Владикавказе
Девять пациентов с Covid-19 погибли в Северной Осетии в результате выхода из строя системы подачи кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи, об этом рассказали в Минздраве субъекта.
"Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Напомним, в Минздраве Северной Осетии сообщили, что ЧП произошло в 18.00 мск.
Вестник Кавказа
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