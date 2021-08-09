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Девять человек погибли из-за сломанной кислородной аппаратуры во Владикавказе

Девять человек погибли из-за сломанной кислородной аппаратуры во Владикавказе

Девять пациентов с Covid-19 погибли в Северной Осетии в результате выхода из строя системы подачи кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи, об этом рассказали в Минздраве субъекта.

"Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Напомним, в Минздраве Северной Осетии сообщили, что ЧП произошло в 18.00 мск.

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Вестник Кавказа

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