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Теплоход врезался в ворота шлюза в Волгограде

Теплоход врезался в ворота шлюза в Волгограде

Сегодня днем грузовой теплоход в Волгограде протаранил ворота шлюза Волго-Донского канала, - сообщает пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Грузовой теплоход "Пола Анастасия", следовавший рейсом Астрахань-Ростов, при выходе в верхний бьеф из шлюза врезался в двустворчатые ворота шлюза №5 Волго-Донского канала, - передает "Интерфакс".

Обошлось без жертв и пострадавших, также не зафиксировано и угрозы окружающей среде. Следователи проводят проверку по факту инцидента, проводится оценка ущерба, - говорится в сообщении.

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