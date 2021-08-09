Минобрнауки РФ оказалось против принудительной вакцинации

Министерство науки и высшего образования России не поддерживает принудительную вакцинацию студентов от коронавируса, об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков, комментируя направленные ранее в вузы рекомендации, согласно которым попасть на очные занятия смогут, в зависимости от эпидситуации в регионе, только привитые студенты.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", - цитирует Фалькова со ссылкой на пресс-службу министерства ТАСС.

Он пояснил, что, так как некоторые положения рекомендаций были неоднозначно истолкованы в СМИ, в ближайшее время ведомство дополнительно обсудит проблему со студентами, преподавателями, ректорами и экспертами.