Дагестан получил почти 70 тысяч доз антикоронавирусной вакцины

Минздрав Дагестана сегодня получил крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции, - сообщила пресс-служба ведомства.

"Нам писали желающие вакцинироваться из отдельных территорий, где количество вакцины уже подошло к концу. Хотим сообщить, что в Дагестан поступила масштабная партия вакцины от COVID-19 – 53,4 тыс комплектов "Спутник V", 1440 доз "ЭпиВакКорона" и 15 тыс доз "Спутник Лайт"", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В кратчайшие сроки вакцина будет распределена по прививочным пунктам городов и районов Дагестана, - заверили в региональном Минздраве, напомним: сегодня в республике действует 86 стационарных и 56 мобильных пунктов вакцинации.