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Орден "За заслуги в культуре и искусстве" появится в России

Орден &quot;За заслуги в культуре и искусстве&quot; появится в России

Президент России Владимир Путин учредил орден и медаль, которые будут вручаться за заслуги и труды в культуре и искусстве. Такой указ российского лидера опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: учредить орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве", - сказано в нем.

Указ был подписан сегодня, он вступает в силу со дня подписания.

Документ утверждает описания и изображения новых наград. Из них следует в том числе, что девиз ордена - "За труды и таланты".

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Вестник Кавказа

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