Узбекские депутаты потребовали увеличить штат помощников

Депутаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана завалены работой и им не хватает официальных помощников.

"Депутаты должны не только заниматься законотворчеством, но и нести ответственность за выявление проблем и поиск оперативных решений, налаживание систематического диалога с избирателями в своем округе. Однако они не всегда могут в полной мере выполнить эту задачу. Это вызывает необходимость введения института помощника депутата с целью налаживания более тесных связей депутата с избирателями", – отметили в нижней палате парламента, передает Podrobno.uz.

Законодательная палата уже разработала проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", которым предусматриваются корректировка законов "О политических партиях" и "О статусе депутата Законодательной Палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан". Также документ определяет требования, обязанности, трудоустройство и оплату труда помощника депутата, который будет действовать на постоянной основе в избирательном округе депутата.

Помощники будут информировать избирателей о деятельности своего депутата в Законодательной палате, а также сообщать депутату о событиях, происходящих в