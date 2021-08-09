Армянские птицефабрики заплатят $83 тыс за дорогие яйца

Трем крупным птицефабрикам придется заплатить штраф за необоснованно высокие цены на яйца в марте, заявили в Государственной службе Армении по защите экономической конкуренции.

Предприятиям "Птицефабрика Аракс", "Арзнийское племенное хозяйство" и "Аштарак дзу" выписаны штрафы на общую сумму 42,6 млн драмов (около $83 тыс). В ведомстве пояснили, что эти компании занимают доминирующее положение, так что их антиконкурентные действия могут отразиться на общем уровне цен, передает Sputnik Армения.

Оказалось, что данные птицефабрики не просто подняли цены, но и начали отпускать магазинам яйца не поштучно, а в упаковках по 6 яиц, в результате цена за единицу товара оказалась более высокой, что представляет собой ценовую манипуляцию.

Напомним, после начала пандемии на птицефабриках начал наблюдаться острый дефицит кур-несушек, которые не выращиваются в Армении: страны-импортеры ограничили их вывоз, поскольку они являются важным элементом пищевого производства. Поэтому долгое время фабрики обходились старыми несушками с низкой производительностью.