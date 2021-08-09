Дагестанцы готовы к умре после признания Саудовской Аравией российских вакцин

Дагестан накопил множество заявок на совершение малого хаджа (умры), откуда в паломничество ежегодно отправляется до 40% российских мусульман, и если Саудовская Аравия признает российскую вакцину, их число будет еще выше.

"Желающих очень много, люди постоянно звонят, спрашивают, есть предварительные заявки, люди в ожидании. За прошлый год мы отправили около 5 тыс человек, сейчас желающих направиться туда еще больше. Мы уверены, что в случае открытия будет очень большое количество заявок. Как только признают российскую вакцину и паломники смогут совершать паломничество, мы сразу начнем организовывать туда рейсы, как и было раньше", - рассказал генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" (организатор хаджа в Дагестане) Булат Курбанов, передает "Это Кавказ".

Хадж-оператор готов организовать необходимое количество авиарейсов, чтобы отправить в паломничество всех желающих, если российская вакцина будет признана, - добавил Курбанов.

Ранее первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов сообщил, что ДУМ РФ совместно с правительством России направили письма властям Садовской Аравии о признании российской вакцины для допуска паломников к святым местам.