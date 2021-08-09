Система подачи кислорода сломалась в больнице в Северной Осетии

Аппаратура для подачи кислорода вышла из строя в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе, такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава Северной Осетии.

ЧП случилось примерно в 18:00 мск.

"Врио главы республики и врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев находятся на месте, проводятся необходимые работы по оперативному устранению поломки", - цитирует сообщение Минздрава "Интерфакс-Юг".

Пока проблема не устранена, пациенты получают кислород с помощью резервных баллонов.