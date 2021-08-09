Кавказские герои олимпийского Токио

Если бы на Олимпийских играх существовал зачет спортсменов по регионам, Северный Кавказ показал бы один из самых приличных результатов. Представители региона завоевали 43 медали (10 золотых медалей, 20 серебряных, 13 бронзовых). Северокавказцы были отмечены наградами в спортивной борьбе, боксе, дзюдо, легкой атлетике, гимнастике, теннисе, фехтовании, синхронном плавании, стрельбе из лука, гребном спорте.

Ростовская область отправила на Олимпиаду в Токио 19 спортсменов в составе российской команды, 18 из них привезли медали. Из дончан чемпионами ОИ-2020 стали четыре спортсмена: Никита Нагорный и Владислава Уразова (спортивная гимнастика), Лариса Коробейникова (фехтование, рапира), Влада Чигирева (синхронное плавание). Десять представителей Дона завоевали серебро, четверо – бронзу.

Второе неофициальное место в регионе следует отдать Дагестану. В его "копилке" семь медалей: три золотых, две серебряных и две бронзовые. Более того, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, ему доверили быть знаменосцем команды России на церемонии закрытия Игр. Другой уроженец Дагестана Магомедгаджи Нуров стал знаменосцем команды Северной Македонии. Выступая за эту страну, дагестанец выбыл из четвертьфинала, уступив борцу из Кубы. Садулаев и Нуров борются в одной весовой категории – до 97 кг.

Также чемпионами стали дагестанцы Заур Угуев и боксер Альберт Батыргазиев, серебряные медали завоевали боксер Муслим Гаджимагомедов и борец Магомедхабиб Кадимагомедов (выступал за сборную Белоруссии), бронзовые – боксер Зенфира Магомедалиева и вольник Гаджимурад Рашидов.

Девять олимпийских медалей у россиян, представляющих Краснодарский край: восемь серебряных и одна бронзовая. Всего 20 россиян имели отношения к Кубани по трем принципам: месту спортивной приписки, месту жительства и месту рождения. Вторыми в своих видах стали: Алиса Тищенко (спортивная гимнастика), Муслим Гаджимагомедов (бокс), Елена Орябинская (академическая гребля), Вячеслав Красильников (пляжный волейбол), Елена Веснина (теннис), Анна Сень, Владлена Бобровникова и Виктория Калинина (гандбол). Третьим на пьедестал в Японии поднимался Сергей Семенов (греко-римская борьба).

Уроженцы Северной Осетии завоевали четыре медали (золотую, серебряную и две бронзовые). Чемпионом стал борец – вольник Заурбек Сидаков. В весовой категории до 74 кг он одержал победу над дагестанцем из Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым со счетом 7-0. Серебро у теннисиста Аслана Карацева, который официально не выступал от РСО-Алания. Бронзовые медали домой привезли борец – вольник Артур Найфонов и дзюдоистка Мадина Таймазова.

Одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали в Токио уроженцы Чечни. Тех, кто сегодня представляет республику, среди медалистов двое. Дзюдоист Тамерлан Башаев выступал в весе свыше 100 кг, в четвертьфинале он выбил из борьбы дважды Олимпийского чемпиона, француза Тедди Ринера. Бронза и у чеченского боксера Имама Хатаева из села Кулары. После боя с англичанином Уиттакером чеченский боксер заявил, что его засудили, после чего принял решение прекратить выступать в олимпийском боксе.

Из чеченцев, которые сейчас не живут в ЧР, серебряную медаль в составе волейбольной сборной нашей страны завоевал Ильяс Куркаев, бронзовую - дзюдоист Нияз Ильясов (выступает за Ростовскую область, этнический турок-месхетинец). Еще одна бронза и чеченца-кистинца из Грузии Шамиль Борчашвили (выступает за сборную Австрии по дзюдо).

Ингушетия гордиться своим олимпийским чемпионом борцом классического стиля Мусой Евлоевым, который в финале уверенно одолел именитого соперника из Армении Артура Алексаняна по прозвищу Белый Медведь. Одна золотая медаль и в активе уроженки Кабардино-Балкарии легкоатлетки Марии Ласицкене (Кучиной). Она родилась и начала заниматься прыжками в высоту в городе Прохладное, затем переехала в Подмосковье, где выступает за ЦСКА.

Южнокавказские спортсмены в целом выступили скромнее северокавказских.

Сборная Грузии в неофициальном командном зачете заняла 33 место, завоевав рекордное количество медалей за всю историю независимости страны. 35 спортсменов, прибывших в Токио, увезли домой восемь медалей (две золотые, пять серебряных, одну бронзовую). Токийская Олимпиада дала Грузии и двукратного чемпиона - штангиста-супертяжеловеса Лашу Талахадзе. Его называют "самым сильным человеком планеты", поскольку он взял в рывке 223 кг, улучшив свой же мировой рекорд. Талахадзе обновил свой мировой рекорд и в толчке, подняв 265 кг. По сумме двух упражнений грузинский штангист набрал 488 кг, установив третий мировой рекорд в ходе одного турнира.

Команда Азербайджана привезла домой семь медалей, заняв 67 место в неофициальном зачете. Серебряные у борца-вольника Гаджи Алиева, каратистов Рафаэля Агаева и Ирины Зарецкой, бронзовые у борца-классика Рафика Гусейнова, борца-вольника Марии Стадник, боксера Лорена Альфонсо Домингеса, дзюдоистки Ирины Киндзерской.

Худший олимпийский показатель на Южном Кавказе у Армении. 17 представителей этой страны боролись на Олимпиаде за медали в девяти видах спорта. Завоевали четыре медали – по две серебряные и бронзовые. Вторые места у армянских спортсменов в греко-римской борьбе (Артур Алексанян) и тяжелой атлетике (Симон Мартиросян), третьи – в боксе (Оганес Бочков) и в спортивной гимнастике (Артур Давтян). В неофициальном медальном зачете Армения заняла 69 место.