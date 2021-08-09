Грузия к 2030 году намерена стать кандидатом в члены ЕС - СМИ

У Грузии есть намерения в 2024 году подать официальную заявку для членства в ЕС, а к 2030 году получить статус страны-кандидата в организации, - заявил сегодня вице-премьер, глава МИД республики Давид Залкалиани в беседе с телеканалом Imedi.

"У нас есть амбициозный план относительно того, чтобы в 2024 году подать официальную заявку для членства в ЕС, это будет первым шагом, за которым далее до 2030 года должны последовать действенные шаги для того, чтобы мы получили статус кандидата. Мы должны также достичь цели, чтобы открыть переговоры с Евросоюзом, в том числе и для гармонизации законодательной базы", - сказал глава МИД республики, передает ТАСС.

Ранее в октябре минувшего 2020 года идею о подаче заявки на членство в ЕС озвучил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Это стало главным предвыборным обещанием власти к парламентским выборам.

Напомним, с 2009 года Грузия является участником программы ЕС "Восточное партнерство", в 2014 году страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а в 2017 году ее граждане получили право посещать без виз страны, входящие в Шенгенскую зону.