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Найденный на стройке снаряд обезвредили в Махачкале

Найденный на стройке снаряд обезвредили в Махачкале

Специалисты группы разминирования ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд в Махачкале, об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Дагестану.

Во время строительных работ рабочие обнаружили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, на котором были заметны следы коррозии.

"Росгвардейцы вывезли снаряд в безлюдное место и уничтожили в соответствии с необходимыми мерами безопасности", - цитирует сообщение РИА "Дагестан".

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Вестник Кавказа

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