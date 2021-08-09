Найденный на стройке снаряд обезвредили в Махачкале

Специалисты группы разминирования ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд в Махачкале, об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Дагестану.

Во время строительных работ рабочие обнаружили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, на котором были заметны следы коррозии.

"Росгвардейцы вывезли снаряд в безлюдное место и уничтожили в соответствии с необходимыми мерами безопасности", - цитирует сообщение РИА "Дагестан".