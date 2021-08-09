Чиновник попался на взятке в $50 тыс в Андижане

Глава Алтынкульского районного отделения кадастрового агентства задержан в Андижане, такое сообщение распространила пресс-служба антикоррупционного агентства.

Правоохранители взяли его с поличным при получении взятки на $6 тысяч.

В результате расследования было установлено, что подозреваемый пообещал мужчине выдать разрешение на право владения участком в 1 га в заповеднике районного хокимията.

Реализовать незаконную сделку он собирался через знакомых, занимающих высокие посты в хокимияте. За свои услуги чиновник потребовал $50 тыс, $6 тыс из них он получил в качестве аванса, передает Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Дача взятки" УК Руз, идет следствие.