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Коронавирус унес жизни кубанского писателя Виктора Лихоносова и его супруги

Виктор Лихоносов, фото с сайта администрации Краснодарского края
Виктор Лихоносов, фото с сайта администрации Краснодарского края

Сегодня в возрасте 85 лет ушел из жизни кубанский писатель Виктор Лихоносов, - сообщили в министерстве культуры Краснодарского края. 

По информации телеканала "Россия. Кубань", 5 августа писателя доставили в реанимацию ковидного отделения 1-й краевой больницы. Его состояние было стабильно тяжелым. Спустя несколько суток он скончался, передает портал Юга.ру.

Виктор Лихоносов был почетным гражданином Краснодара и лауреатом Государственной премии России им. М.Горького. За роман "Наш маленький Париж" он был удостоен диплома конкурса "Культура и искусство", проводимого ЮНЕСКО и Оксфордской образовательной сетью. В 2013 году Лихоносов получил премию им. Александра Невского за вклад в русскую литературу.

Также в телеграм-канале "Кубань 24: важное" сообщили, что скончалась и супруга писателя Ольга Лихоносова. Вместе с супругом она тоже была госпитализирована 5 августа.

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