Пьяный мужчина устроил ДТП с ранеными полицейскими в Алматинской области

Нетрезвый водитель столкнулся с полицейским автопатрулем в городе Есик, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

В нем говорится, что сотрудники патрульной службы Енбекшиказахского района начали погоню за иномаркой, за рулем которой находился пьяный молодой мужчина. Поравнявшись с ним, стражи порядка потребовали остановиться, но нарушитель лишь прибавил газу.

В результате водитель допустил столкновение с полицейским автор и исчез с места преступления. В аварии пострадали двое правоохранителей, по ориентировке которых подозреваемый был быстро задержан.

"За рулем Audi находился в алкогольном опьянении 20-летний житель села Малыбай. Медосвидетельствование подтвердило наличие спиртного в крови задержанного мужчины" - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Пострадавших стражей порядка госпитализировали в районную больницу, ведется уголовное расследование по ст.380 Уголовного кодекса "Применение насилия в отношении представителя власти".