Иванишвили больше не самый богатый в Грузии

Миллиардер Бидзина Иванишвили потерял статус самого богатого гражданина Грузии, следует из онлайн-рейтинга миллиардеров Forbes.

Согласно оценкам издания, Иванишвили с $4,8 млрд занимает 632-е место.

На несколько десятков строчек его обогнал председатель правления казахской компании Kaspi.kz, гражданин Грузии Михаил Ломтадзе: с состоянием $5,1 млрд он занимает 597-е место.

В апрельском рейтинге Иванишвили находился на 589-м месте, Ломтадзе - на 956-м.

Напомним, Бидзина Иванишвили был самым богатым гражданином Грузии на протяжении последнего десятка лет.