Крым принял условие Лукашенко о признании статуса полуострова

Нельзя требовать от Беларуси признания статуса Крыма, пока на полуостров не зашли крупные российские корпорации, - заявил сегодня руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко, как всегда, лукавит, но прав он в одном - до тех пор, пока крупные российские корпорации, нефтетрейдеры, мобильные операторы, торговые сети и банковские структуры не зайдут в Крым и не перестанут играть в "кошки-мышки", ссылаясь на санкции, чего-либо требовать от других государств мы не имеем морального права", - сказал Молохов, передает РИА Новости.

Многие крупные корпорации уже более семи лет не решаются зайти на крымский рынок, что замедляет темпы развития полуострова, - отметил Молохов.

Ранее Лукашенко заявил, что признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию", добавив, что у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.