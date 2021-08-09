Саркисян сменил главу военной разведки в Армении
Президент Армении Армен Саркисян сделал несколько кадровых перестановок в руководстве ВС РА, подписав соответствующие указы.
Глава государства сменил начальника управления военной разведки Генштаба и заместителя начальника Генштаба: вместо генерал-майора Аракела Мартикяна им стал бывший командир 2-го армейского корпуса, генерал-майор Араик Арутюнян.
Место Арутюняна занял Ваграм Григорян, уточняет Sputnik Армения.
Вестник Кавказа
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