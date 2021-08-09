Российские магазины наполнят недорогими овощами из СНГ

Президент РФ Владимир Путин поручил в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ, - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в нем, передает ТАСС.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его первый доклад должен быть представлен до 1 сентября 2021 года. Тем же поручением президент обязал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) осуществлять мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети.