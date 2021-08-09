Минздрав Израиля разрешит гражданам страны поездки в Россию

Россия будет исключена из списка стран, на посещение которых в связи с ситуацией с коронавирусом требуется разрешение специальной комиссии, - следует из обновленных правил Минздрава Израиля, вступающих в силу через неделю.

"В список "красных" стран - с максимальным риском по коронавирусу, куда поездки запрещены, кроме отдельных случаев, одобренных комиссией по исключениям, входят Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция", - говорится в сообщении Минздрава, передает РИА Новости.

Решение Минздрава должна утвердить законодательная комиссия Кнессета (парламента) страны.

Ранее выезд израильских граждан и резидентов в страны "красной" зоны был запрещен, а пассажиров, не имеющих специальных разрешений на это, неоднократно снимали с рейсов.