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Три российские организации попали под санкции США

Три российские организации попали под санкции США

США ввели санкции против трех компаний из России, обвиненных в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, опубликованном в федеральном реестре

Под санкции попали научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. В санкционном списке также фигурируют компании из Ирака и Сирии.

Как следует этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 29 июля, передает ТАСС.

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