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Россия увеличит помощь Греции в борьбе с пожарами

Россия увеличит помощь Греции в борьбе с пожарами

Президент РФ Владимир Путин поручил в понедельник увеличить российскую группировку, занимающуюся в Греции борьбой с природными пожарами.

"В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах Греческой Республики", - сообщила пресс-служба Кремля.

Пожары бушуют в Греции с середины июля, они вызваны 40-градусной жарой и засушливой ветреной погодой.

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Вестник Кавказа

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