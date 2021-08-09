В Шарм-эль-Шейх прилетел первый самолет из России

В понедельник, 9 августа, в аэропорту города Шарм-эль-Шейх приземлился первый после возобновления авиасообщения между городами России и курортами Египта самолет авиакомпании "Россия",

Cудно прибыло в воздушную гавань в 16:08 (мск).

На входе в здание аэропорта установлена большая вывеска "С возвращением в Шарм-эль-Шейх!" и развешаны флаги России и Египта. Гостям будут вручены букеты роз, пакеты с сувенирной продукцией и подарки для детей. Туристам предложат различные напитки и легкие закуски, передает ТАСС.

Напомним, с 9 августа Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами: в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов