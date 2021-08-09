В ООН рассказали, что Землю ждет необратимая катастрофа

Земля преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году. Об этом говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

Ученые отмечают, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в 2019 году была выше, чем когда-либо за последние 2 млн лет, а температура на планете интенсивно росла в течение 50 лет. По их мнению, это происходит из-за выброса парниковых газов людьми.

"Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей", - цитирует генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша РИА Новости.

Как отмечается в докладе, если в срочном порядке не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то будет невозможно ограничить за ближайшие десятилетия повышение среднемировой температуры.

По словам специалистов, глобальное потепление затронет весь мир и в ближайшие несколько десятков лет во всех регионах оно станет еще более заметным.

Климатические изменения приведут к тому, что на Земле будет больше ливней и связанных с ними наводнений, многие регионы пострадают от сильной засухи, а в прибрежных районах повысится уровень моря. Кроме того, теплые времена года станут длиннее, а жара станет серьезной угрозой для здоровья людей.