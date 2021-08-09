Лукашенко уверен: Беларусь получит С-400

Беларусь заинтересована в получении из России комплекса С-400, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Далее он выразил уверенность, что республика получит соответствующие ЗРК.

"Очень правильно поднят вопрос по С-400. Такой вопрос поставлен перед президентом России, о том, чтобы (купить) по какой-то по сходной цене, в кредит", - сказал он, отметив, что нужной суммы денег у белорусской стороны нет.

"С-400 вызывает у нас большой интерес. И я уверен, что мы эти комплексы получим. Тем более что мы сэкономили на АЭС приличные деньги", - сказал глава белорусского государства в рамках "Большого разговора".