Медаль на eBay, победитель без ленточки и российский паспорт: 5 скандалов Олимпиады-2020 

Олимпиада в Токио запомнилась не только беспрецедентными условиями эпидемиологической безопасности из-за пандемии коронавируса и напряженной борьбой между сильнейшими сборными в первой пятерке лучших, но и целым рядом скандалов. "Вестник Кавказа" предлагает вашему вниманию вспомнить наиболее яркие из них.

"Не буду выступать"

Одной из первых сенсаций Олимпиады стало поведение гимнастки из США Симоны Байлз, одной из сильнейших в мире. Она попросту отказалась выступать в командном и индивидуальном многоборье, уже прибыв на соревнования. Отказ последовал после того, как четырехкратная олимпийская чемпионка допустила ошибки в опорном прыжке и получила небольшую травму.

В Федерации спортивной гимнастики США сказали, что девушка не хочет участвовать из-за результатов медицинского обследования. Через несколько дней американка не стала бороться за медали также в опорном прыжке и на разновысоких брусьях. Объяснение снова было связано с медициной.

"После дополнительных консультаций с медицинским персоналом Симона Байлз решила отказаться от участия в финалах соревнований по опорному прыжку и на разновысоких брусьях", — заявила Федерация спортивной гимнастики США, добавив, что 19-кратная чемпионка мира будет проходить ежедневную оценку здоровья, чтобы принять решение об участии в соревнованиях по вольным упражнениям и на бревне.

Выбывание титулованной спортсменки с турнира стало настоящим шоком для американской общественности. Ведь Байлз считали живой легендой, ее ставили в один ряд с великими историческими персонажами. Некоторые даже называли ее американским спортивным Моисеем, который приведет сборную США к великим победам в мировом спорте.

Антироссийское судейство в художественной гимнастике

Одним из самых громких скандалов Олимпиады в Токио стали результаты индивидуального многоборья по художественной гимнастике. Российская команда впервые с 1996 года осталась без золота. Причиной такого исхода стало судейство. Сестры Дина и Арина Аверины были фаворитами в индивидуальном многоборье. Однако 7 августа судьи отдали предпочтение гимнастке из Израиля Линой Ашрам, сделавшей грубейшую ошибку – она уронила ленту, что при адекватной оценке приводит к серьезной потере баллов. Дина Аверина завоевала в итоге серебро, уступив сопернице 0,15 балла, а ее сестра Арина стала четвертой. Арина сказала, что больше не будет участвовать в Олимпиаде.

"Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. Ариша после первого вида пришла и сказала: "Всё, нам конец"", — прокомментировала Дина.

Глава Федерации художественной гимнастики России и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова считает решение судей "вопиющей несправедливостью, которая войдет в историю". Еще по ходу выступлений российская делегация три раза подала протесты, но два из них судьи отвергли. по третьей апелляции оценку Дины Авериной подняли на 0,1 балла, однако она все равно осталась на втором месте.

Сидячая забастовка

Громким скандалом закончился бой между французом Мурадом Алиевым и британцем Фрэйзером Кларком, состоявшийся 1 августа. В битве в супертяжелом весе (+91 кг) Мурад, по мнению рефери, несколько раз нанес запрещенные удары сопернику по голове, что привело к рассечению. Несмотря на то, что представитель Франции вел в счете (3:2), ему присудили дисквалификацию.

После решения последовала буря эмоций от Алиева. Спортсмен из Франции начал ругаться и говорил, что победил именно он, а после устроил сидячую забастовку и долгое время отказывался уходить с ринга. Через 10 минут он ненадолго покинул ринг, но затем вернулся.

"Это совершенно несправедливо - я выигрывал матч. Меня просто остановили без всякого предупреждения, и мне просто сказали, что я проиграл. Я думаю, что это был акт саботажа. Я готовился к этому событию всю свою жизнь, поэтому злиться на такое - естественно", - так 26-летний боксер прокомментировал журналистам свое поведение.

Позже в интервью французским СМИ Мурад заявил, что судья признал свою ошибку, и он не должен был быть дисквалифицирован. Отметим, что Мурад Алиев родился в Москве, его отец родом из Агдама. В 6 лет он вместе с родителями переехал во Францию, является серебряным призёром Европейских игр-2019 в Минске.

"Надо быть россиянином, чтобы победить"

Свое поражение не признал и борец греко-римского стиля Артур Алексанян из сборной Армении. В финальном поединке, прошедшем 3 августа, он проиграл россиянину Мусе Евлоеву. Когда к Артуру подошел корреспондент телеканала "Матч ТВ" и спросил его о впечатлениях, борец ответил, что Олимпиаду невозможно выиграть спортсменам без российского паспорта.

"Надо быть из России, чтобы выиграть", - заявил Алексанян журналисту Денису Левко в микст-зоне, проходя мимо. В чем именно состояла претензия Артура, он не уточнил.

Отметим, что Евлоев одолел Алексаняна бесспорно, со счетом 5-1, и взял золото заслуженно.

С беговой дорожки в политическое убежище

Если предыдущие четыре скандала связаны скорее с судьями или эмоциональностью самих спортсменов, то этот – чистой воды политика. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше. Все началось из-за спора с олимпийским комитетом Беларуси. Из-за того, что двух белорусских спортсменок отстранили от забега в эстафете 4x400 м за отсутствием должного числа допинг-проб, тренеры попросили Кристину выступить в этом разряде, хотя изначально она должна была участвовать в беге на дистанциях 100 и 200 м.

Бегунья была крайне недовольна таким решением и попыталась отказаться от участия в беге, утверждая, что не готовилась к такой дистанции. После этого, по словам Кристины, ее попытались против ее воли вывезти в Минск, сославшись на "эмоционально-психологическое состояние". Когда ее привезли в аэропорт для вылета в Минск, девушка обратилась в полицию. Польша выдала ей гуманитарную визу, после чего 4 августа она улетела в Варшаву через Вену.

Находясь в Варшаве, легкоатлетка сказала, что опасается за свою безопасность, и поэтому ходит везде с охраной. "У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", - сказала она в интервью японскому телеканалу NHK. Кристина также вспомнила о смерти белорусского оппозиционера Виталия Шишова, чье тело нашли в начале месяца в парке Киева. Украинская полиция возбудила дело об умышленном убийстве.

Позднее Кристина выставила на аукцион eBay свою серебряную медаль, которую она завоевала на Европейских играх в Минске. Комментируя ситуацию, 9 августа президент Беларуси заявил: "Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли".