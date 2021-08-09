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В Ростовской области главврач больницы заболел после ревакцинации "Спутником V"

В Ростовской области главврач больницы заболел после ревакцинации &quot;Спутником V&quot;

Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка заболел после ревакцинации, он самоизолировался в рабочем кабинете.

В субботу медик ощутил повышенную температуру, ПЦР-тест оказался отрицательным, однако выявлено поражение легких в 10%, так что коронавирус исключать нельзя.

"Благодаря незамедлительно начатой противовирусной терапии и, главным образом, проведенной чуть более трех месяцев назад ревакцинации "Спутником V", клинические проявления у меня держались всего сутки. К вечеру воскресенья температура была уже в норме, никаких недомоганий я больше не чувствовал", - рассказал Коробка.

Главврач отметил, что так как компьютерная томография показала 10% поражение легких по типу "матового стекла", две недели он будет работать на самоизоляции.

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Вестник Кавказа

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