В Ростовской области главврач больницы заболел после ревакцинации "Спутником V"

Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка заболел после ревакцинации, он самоизолировался в рабочем кабинете.

В субботу медик ощутил повышенную температуру, ПЦР-тест оказался отрицательным, однако выявлено поражение легких в 10%, так что коронавирус исключать нельзя.

"Благодаря незамедлительно начатой противовирусной терапии и, главным образом, проведенной чуть более трех месяцев назад ревакцинации "Спутником V", клинические проявления у меня держались всего сутки. К вечеру воскресенья температура была уже в норме, никаких недомоганий я больше не чувствовал", - рассказал Коробка.

Главврач отметил, что так как компьютерная томография показала 10% поражение легких по типу "матового стекла", две недели он будет работать на самоизоляции.