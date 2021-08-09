В Курортном парке Железноводска приютят бездомных кошек

В Курортном парке Железноводска обустроят домики для бездомных кошек, сообщил глава города Евгений Моисеев, уточнив, что установить их планируется до холодов.

"В Международный день кошек (отмечается 8 августа – прим.ред.) я решил поддержать инициативу о переселении курортных котов в собственные апартаменты", - написал он на своей странице в Instagram. Уточняется, что домики, изготовленные силами активистов домики разнообразной формы и расцветки будут размещены по всей территории Курортного парка.

Моисеев также отметил, что кошки являются символом города-курорта и занимают особое место в его жизни.