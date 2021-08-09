Выжившие в теракте в Беслане попросили назвать улицу в честь мэра Загреба

Выжившие в теракте в Беслане попросили назвать одну из городских улиц именем мэра Загреба Милана Бандича, ушедшего из жизни в феврале 2021 года. Данный вопрос будет решен на ближайшем собрании представителей района, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Градоначальник на протяжении 16 лет ежегодно организовывал для 50 человек, пострадавших в бесланской трагедии, двухнедельные туры к морю. Бандич каждый раз лично встречал гостей у трапа и провожал через ВИП-зал. За эти годы он стал для них родным человеком, а отношения стали настолько теплыми, что хорваты приезжали погостить в Северную Осетию.

Напомним, мэр Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни от последствий сердечного приступа 28 февраля.