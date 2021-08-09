В Узбекистане временно можно сделать только первую прививку вакциной ZF-UZ-VAC 2001

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане на неделю приостановил вакцинацию от COVID-19 рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Отмечается, что остановка вакцинации связана с техническими проблемами с оповещением населения - смс о том, где и когда можно получить следующую дозу вакцины не приходят или приходят с неверной информацией. "Тайм-аут" взят для планирования процесса вакцинации.

В Узбекистане с 9 августа нельзя получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001.