Первый дом распечатают на 3D-принтере на Ставрополье

В Ставропольском крае впервые появится здание, распечатанное на строительном 3D-принтере, сообщил учредитель компании "Смарт Билд" Илья Медведев.

По его словам, в настоящее время идет отбор архитектурных проектов будущего инновационного дома. Планируется, что проект будет реализован до конца года. "Здание позволит продемонстрировать возможности строительной 3D-печати, сейчас идет отбор заявок, у проектировщиков и архитекторов на создание проектов будет порядка месяца. Само здание будет возведено в 2021 году", - цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что назначение здания только предстоит определить – все будет зависеть от экспертизы всех архитектурных проектов.

Медведев отметил, что главные преимущества 3D-печати для массового строительства – короткие сроки строительства, минимум затрат и максимальный коэффициент полезного действия.