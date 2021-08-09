В Абхазии в море спасли российскую туристку

Туристку из России, которая отдыхала в Абхазии, унесло в открытое море на полтора километра, спасти ее удалось местным сотрудникам МЧС.

"Спасатели получили информацию о том, что течение унесло от берега на 1 500 метров женщину и самостоятельно она практически не сможет вернуться", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии.

Местный житель пытался помочь туристке, в результате сотрудникам ГИМС МЧС РА пришлось спасти обоих.

"К сожалению, несмотря на запретительные знаки, установленные в устье Келасура, купание в данной крайне опасной зоне продолжает иметь место", - констатировали в пресс-службе ведомства.

Этим летом в Абхазии утонули уже 12 россиян.