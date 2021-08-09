Названа дата регистрации граждан Грузии на вторую долю вакцины Pfizer

Заместитель главы Минздрава Грузии Тамара Габуния заявила о том, что с 15 августа в стране начинается регистрация граждан на вторую дозу вакцины Pfizer.

Она отметила, что будут увеличены бригады медиков, а также открыты новые пункты вакцинации.

По словам Габуния, программа вакцинации проходит активно. "Хороший был охват вакцинации в течение последних трех дней. Средний показатель в течение последних трех-четырех дней составил 20 тыс", - цитирует представителя ведомства Sputnik Грузяи.

"Думаем, что еще больше удастся расширить программу вакцинации", - предположила она, отметив, что в том случае, если с 51% показателя ношения масок Грузия сможет подняться до 90%, то ежедневное число инфицирования снизится по меньшей мере на тысячу.