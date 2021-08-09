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Ушел из жизни главный тренер сборной Северной Осетии по каратэ Алан Савхалов

Ушел из жизни главный тренер сборной Северной Осетии по каратэ Алан Савхалов

В Северной Осетии в возрасте 58 лет скончался старший тренер сборной команды России по каратэ, главный тренер республиканской сборной по каратэ Алан Георгиевич Савхалов, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

"На 59-м году жизни скончался Алан Георгиевич Савхалов – заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России по каратэ, главный тренер сборной команды РСО-Алания по каратэ", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Благодаря Савхалову в российском спорте появилась плеяда спортсменов, в числе которых чемпионка мира Мария Соболь, чемпионы Европы Сослан Гуриев и Ника Кадзова.

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Вестник Кавказа

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