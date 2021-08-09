Россияне рассказали, в чем сила России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, на чем, по мнению россиян, основано влияние России на международной арене.

"По мнению наших соотечественников, влияние России на международной арене основано на военной мощи (67%), личном авторитете Владимира Путина (47%), спортивных успехах (31%), культурном наследии (30%), а также достижениях в науке и технологиях (23%). За последние три года соотношение ответов на этот вопрос не изменилось", - говорится в материалах опроса.

Кроме того, 25% опрошенных считают, что авторитет России в мире основан на страхе, 23% - на уважении, а 31% россиян полагает что страх и уважение в равной степени формируют авторитет страны. Россия не вызывает в мире ни страха, ни уважения, уверены 14% опрошенных.

Мнения россиян о том, как к России относятся за рубежом разделились почти поровну: 42% считают, что отношение хорошее, 39% - плохое.

Также ВЦИОМ выяснил, что, по мнению сограждан, обычно ассоциируется с Россией: алкоголь - 11%, медведь - 11%, президент Владимир Путин -10%, холод - 6%, гостеприимство - 4%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс россиян старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.