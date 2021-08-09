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Эпидемиологи уточнили правила вакцинации в Грузии

Эпидемиологи уточнили правила вакцинации в Грузии

Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией в Грузии Георгий Гибрадзе сообщил об изменении правил процедуры вакцинации.  

По его словам, с учетом мировой практики межведомственный координационный совет принял решение о том, что те, кто перенес коронавирус будет считаться полностью вакцинированным, получив не две, а одну дозу вакцины.

Ранее в Грузии для того, чтобы считаться вакцинированным, необходимо было пройти полный курс вакцинации (обе дозы), несмотря на ковид-историю.

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Вестник Кавказа

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