Эпидемиологи уточнили правила вакцинации в Грузии

Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией в Грузии Георгий Гибрадзе сообщил об изменении правил процедуры вакцинации.

По его словам, с учетом мировой практики межведомственный координационный совет принял решение о том, что те, кто перенес коронавирус будет считаться полностью вакцинированным, получив не две, а одну дозу вакцины.

Ранее в Грузии для того, чтобы считаться вакцинированным, необходимо было пройти полный курс вакцинации (обе дозы), несмотря на ковид-историю.