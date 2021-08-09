Армянский "Севан" расстался с главным тренером

Главный тренер футбольного клуба "Севан" Армен Шахгельдян покинул команду после поражения в матче 2-го тура чемпионата Армении от "Урарту" (1:4). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в Facebook.

По окончании встречи состоялась встреча между руководством клуба и наставником. Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, Шахгельдян возглавлял "Севан" с сентября 2020 года.