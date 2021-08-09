Жителей Грузии обяжут носить маски

С 10 августа в Грузии будет обязательным ношение маски в открытом пространстве, где собирается более пяти человек. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Межведомственный координационный совет.

Причиной такого решения стало ухудшение ситуации с коронавирусом COVID-19.

Обязательство носить маску в открытом пространстве было снято в Грузии с 22 июня, хотя ограничение в закрытом помещении оставалось в силе.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 450 149 человек. Справились с болезнью 403 762 жителя страны, умерли – 6128.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 202 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.