В Нальчике появится арт-пространство для фестивалей и выставок

В историческом центре Нальчика появится в 2021 году появится первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство, которое объединит музыкантов, художников, дизайнеров и ремесленников.

"К работам приступят в сентябре, а завершат до конца года", - сказала директор института развития города «Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

Уточняется, что основой для арт-пространства послужит двор дома № 17 площадью более 500 кв м на пешеходной части улицы Кабардинской.

Здесь планируется полная реконструкцию территории. "Эта локация станет идеальным местом для проведения различных лекций, встреч, обсуждений, кинопоказов, вернисажей и музыкальных выступлений", - цитирует Шухостанову ТАСС.